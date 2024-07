Sport tem duelo direto com o América-MG na briga pela liderança da Série B

No bloco de cima da tabela, Sport e América-MG farão um duelo direto para permanecerem no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla mede forças neste sábado, às 17 horas, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), pela 15ª rodada da divisão de acesso nacional.

O time mineiro divide a liderança juntamente com o Santos, com 25 pontos, mas com o time paulista na ponta por ter uma vitória a mais: 8 a 7. Já os nordestinos fecham o grupo de acesso, em quarto, com 23, porém tem um jogo a menos a ser disputado.

O Novorizontino, que está quatro jogos invicto, se aproximou do pelotão de cima e pode entrar pela primeira vez no G-4. Em Novo Horizonte, no Estádio Jorge Ismael de Biase, às 15h30, faz o duelo paulista contra o lanterna Guarani, que não vence há dez jogos e somou apenas seis pontos em 42 disputados.

Quem quer se aproximar na briga pelo acesso é o Coritiba. No meio da tabela, em 10º, com 20 pontos, tenta quebrar um jejum de três jogos sem vencer fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 18 horas, diante do CRB, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 13. O time alagoano, porém, com dois jogos a menos.

Confira os jogos da 15ª rodada:

SÁBADO

15h30

Novorizontino x Guarani

17 horas

Sport x América-MG

18 horas

CRB x Coritiba

DOMINGO

16 horas

Vila Nova x Avaí

18h30

Chapecoense x Brusque

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

Santos x Ituano

QUARTA-FEIRA

21 horas

Operário-PR x Goiás