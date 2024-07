Botafogo mira Joaquim

Após a recusa de Bombito, o Botafogo tem como alvo o zagueiro Joaquim, do Santos. O Glorioso aguarda apenas exames referentes a uma lesão sofrida pelo jogador para poder apresentar uma proposta. A informação é do GE.

Joaquim sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante treinamento do Santos na semana passada. A previsão é que ele desfalque a equipe por 15 dias. O Botafogo, por sua vez, tenta se resguardar devido ao alto valor da negociação.

O clube paulista deseja conseguir algo em torno de 10 milhões de dólares (R$ 54,5 milhões) pelo zagueiro, que está no radar alvinegro desde o começo do ano.

Além do Glorioso, Bahia e Tigres, do México, também demonstraram interesse no jogador. O Tricolor Baiano já apresentou proposta e segue aguardando resposta. Os mexicanos, entretanto, tiveram sua oferta recusada pelo Santos.