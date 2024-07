Na estreia de Cássio, Cruzeiro vence Red Bull Bragantino e encosta nos líderes do Brasileiro

Na estreia do goleiro Cássio, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e conquistou a sétima vitória consecutiva como mandante. De quebra, manteve 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Gabriel Veron e Matheus Pereira. Thiago Borbas descontou.

O resultado fez a equipe mineira ultrapassar o São Paulo na tabela. Chegou aos 29 pontos e, após 16 jogos, é o quinto colocado apenas quatro pontos atrás do líder Botafogo. O Cruzeiro volta a jogar no próximo sábado contra o Palmeiras, na capital paulista.

O Bragantino, por sua vez, perdeu a segunda consecutiva e se manteve com 22 pontos. Está em 9º. lugar depois de 16 partidas. O clube paulista vai agora ao Equador encarar o Barcelona para Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

Apesar de jogar na capital mineira, foi o Bragantino quem se arriscou mais no campo de ataque. No entanto, foi o Cruzeiro quem soube aproveitar mais rapidamente um vacilo do adversário.

O clube mineiro esteve com a sua dupla de laterais (William e Kaiki) em sintonia e soube dar trabalho para a marcação paulista. O Bragantino, que contou com o retorno de Helinho, ficou devendo no ataque. O time bem que teve boas trocas de passes na intermediária, mas errou bastante quando tentou se aproximar da área mineira. Tanto que o goleiro Cássio fez a sua primeira e única defesa na etapa aos 13 em um chute sem perigo de Helinho.

O gol cruzeirense saiu aos 8 minutos, justamente no contra-ataque. Matheus Pereira encontrou Kaiki nas costas da defesa. O lateral avançou até a área, chutou forte e acertou a trave direita de Cleiton, o rebote sobrou para Lincoln, que não tirou. Aí William tocou para o meio da área e Gabriel Veron desviou.

O Cruzeiro chegou a ampliar aos 22. Barreal recebeu livre na área da esquerda, furou e a bola sobrou limpa para William, que de frente para o gol não desperdiçou. O gol, porém, foi anulado pelo VAR porque Barreal estava com um pedaço do pé à frente da zaga paulista. Impedimento.

No começo do segundo tempo o Cruzeiro teve outro gol de Gabriel Veron anulado por conta do VAR. O mesmo Veron teve outra oportunidade na sequência, mas parou nas mãos do goleiro Cleiton.

Com o Cruzeiro mais ligado e marcando bem, o técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, fez três alterações aos 15 minutos colocando Matheus Fernandes, Thiago Borbas e Vitinho.

As mudanças surtiram efeito e cinco minutos depois Borbas recebeu lançamento, mas viu o goleiro Cássio sair bem do gol e tirar a bola com os pés.

O Cruzeiro permaneceu da mesma forma, chamando o Bragantino para o campo de defesa para ganhar mais espaço para lançamentos ofensivos. Aos 38, Matheus Pereira acertou um chute de fora da área na trave esquerda. No minuto seguinte, Vitinho recebeu pela esquerda de Kaiki nas costas da zaga e cruzou para Matheus Pereira dominar na área, driblar o zagueiro e chutar no canto esquerdo do gol paulista.

E só depois de levar o segundo gol, já nos acréscimos, que o Bragantino deu trabalho para Cássio. O goleiro fez duas defesas antes de levar o gol de Borbas após pegar rebote de Cássio depois de cobrança de escanteio.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 X 1 BRAGANTINO

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Villalba); Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Barreal (Vitinho), Gabriel Veron (Lautaro Diaz) e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Lincoln (Thiago Borbas); Helinho (Gustavo Neves), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Gabriel Veron, aos 8min do primeiro tempo; Matheus Pereira, aos 39, e Borbas, aos 50min do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Barreal e Vitinho (Cruzeiro), Nathan Mendes e Eric Ramires (Bragantino).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).