Portuguesa vence o São Caetano e assume a liderança do Grupo 5 da Copa Paulista

A vitória da Portuguesa por 1 a 0 sobre o São Caetano deu ao time do Canindé a liderança do Grupo 5 da Copa Paulista, que teve nove jogos neste sábado, pela quinta rodada. Outro destaque ficou para a perda dos 100% de aproveitamento do Votuporanguense que empatou por 2 a 2 com o Grêmio Prudente.

Mesmo no estádio Anacleto Campanella, a Portuguesa venceu o time da casa, com gol de Guilherme Portuga, aos 17 minutos do segundo tempo. A Lusa agora lidera o Grupo 5 com 11 pontos, um a mais do que o São Caetano (10).

O Juventus é terceiro colocado, com sete, após empatar por 2 a 2 com o União Suzano, quinto, com três pontos. O oeste é quarto, com cinco, porque mesmo fora de casa fez 1 a 0 sobre o EC São Bernardo, lanterna com dois.

O Votuporanguense ainda lidera o Grupo 1, com 10, ao empatar por 2 a 2 em Presidente Prudente com o Grêmio Prudente, com três pontos, em terceiro. No Grupo 2, o Comercial conseguiu a primeira vitória e chegou aos cinco pontos ao fazer 2 a 1 no Monte Azul, ainda líder com sete.

No Grupo 3, o XV de Piracicaba assumiu a vice-liderança, com sete, ao ganhar por 1 a 0 do São-Carlense. O líder Taquaritinga, com 12, folga na rodada. O Primavera assumiu a ponta do Grupo 4, com nove pontos, ao ganhar ir 2 a 0 do São Bento, em jogos disputado em Indaiatuba.

A rodada será encerrada com dois jogos nos próximos dias, um no domingo (14) e outro na segunda-feira (15). Em duelo direto pela classificação no Grupo 2, Francana e Botafogo-SP jogam em Franca. Já o XV de Jaú quer seguir na briga pela liderança do Grupo 1 diante do Mirassol.

CONFIRA OS JOGOS DA QUINTA RODADA:

SÁBADO

EC São Bernardo 0 x 1 Oeste

União São João 0 x 0 Rio Claro

Primavera 2 x 0 São Bento

Capivariano 1 x 1 Red Bull Bragantino

São Caetano 0 x 1 Portuguesa

Suzano 2 x 2 Juventus

Comercial 2 x 1 Monte Azul

Grêmio Prudente 2 x 2 Votuporanguense

São-Carlense 0 x 1 XV de Piracicaba