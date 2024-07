Alcaraz enfatiza início de caminhada e comemora conquista de Wimbledon; Djokovic se emociona

Alcaraz enfatiza início de caminhada e comemora conquista de Wimbledon; Djoko se emociona

A emoção estava evidente no semblante de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic após o duelo entre os dois na decisão de Wimbledon. O espanhol, que venceu o torneio pela segunda vez consecutiva, ao fazer 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4), comemorou o feito, mas enfatizou o fato de estar apenas em seu início de carreira e que precisa manter o nível para se tornar um dos maiores vencedores do esporte.

"Estou apenas construindo meu caminho, minha jornada, minha carreira. Obviamente considero campeões, os grandões, que ganharam 14, 15, 20 Grand Slams, esses caras estão comendo na grande mesa. É claro que quatro Grand Slams, dois de Wimbledon, não vou mentir, é uma grande conquista perceber as coisas que estou fazendo. Mas quero continuar, construindo uma boa jornada, e espero um dia poder ficar na mesma prateleira desses campeões", afirmou.

Alcaraz foi arrasador neste domingo e dominou Djokovic principalmente nos dois primeiros sets. O último e decisivo foi mais equilibrado, mas o espanhol conseguiu controlar o nervosismo e se manteve sério para conseguir vencer o rival pela segunda vez em Wimbledon, já que os dois reeditaram a final de 2023.

"É um sonho para mim ganhar este troféu. Levantar esse troféu incrível, já disse antes, para mim este é o torneio mais bonito, a quadra mais bonita e o troféu mais bonito. Foi um início de jogo muito difícil para ele e aproveitei ao máximo para realizar mais esse feito", completou.

Djokovic também deu um discurso emocionante e se mostrou orgulhoso, apesar de estar decepcionado em perder a final e a chance de empatar com Roger Federer como o maior vencedor de Wimbledon, com oito conquistas.

"Tenho que estar muito orgulhoso. Obviamente há um pouco de decepção agora, dez minutos após o término da partida. Ao refletir sobre o que passei nas últimas 5 semanas, juntamente com os membros da minha equipe e familiares, devo dizer que estou muito satisfeito. Sempre quis estar aqui. Tento me lembrar de quão surreal é a sensação de estar aqui. Cada vez que piso nesta quadra, parece que é a primeira vez. Sou uma criança vivendo meu sonho de infância mais uma vez", afirmou.

Djokovic disputou a sua sexta final consecutiva de Wimbledon, evento que contou com a presença da princesa de Gales, Kate Middleton, que esteve acompanhada da Princesa Charlotte, sua filha. Ela fez a sua segunda aparição pública após o diagnóstico de câncer.