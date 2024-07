Ramón Díaz faz 1º treino na Arena como técnico do Corinthians com 11 jogadores da base

O Corinthians realizou neste domingo o primeiro treino na Neo Química Arena com o técnico Ramón Díaz. A atividade contou com a presença de 11 jogadores das categorias de base do clube, visando o duelo com o Criciúma nesta terça-feira, às 21h, em casa, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Dentre os jogadores da base estavam: os zagueiros Lorenzo e Rafael; os laterais LC e Tabone; os meias Jhonatan, Kalil, Kauê de Deus e Luiz Eduardo; e os atacantes Kauã, Nicolas Araújo e Pires. O treinador, no entanto, não indicou se alguns deles serão aproveitados na partida.

Neste domingo, depois de uma ativação com aparelhos no vestiário e o aquecimento no gramado, o Corinthians fez uma atividade tática dividida em três blocos. O comandante Ramón Díaz aproveitou o exercício para orientar os atletas sobre posicionamento e tomadas de decisão.

O treinador terá dois reforços para a sua estreia. O meia Rodrigo Garro está de volta após cumprir suspensão automática. Já o goleiro Hugo Souza, reforço contratado na janela de transferência, está regularizado e à disposição. A expectativa é que seja titular.

Os outros dois reforços - o zagueiro André Ramalho e o volante Alex Santana - ainda não foram inscritos, mas a tendência é que a documentação seja concluída antes da partida.

O Corinthians é o 17º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, três atrás do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time paulista fará mais um treino, nesta segunda-feira, para finalizar a preparação para a partida frente ao Criciúma.