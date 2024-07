Francana e Botafogo ficam só no empate no Lanchão pelo Grupo 2 da Copa Paulista

Francana e Botafogo fizeram um duelo equilibrado neste domingo e empataram sem gols no estádio José Lancha Filho, o Lanchão, na cidade de Franca, pela 5.ª rodada da Copa Paulista.

Com o resultado, a Francana se manteve à frente do rival e continuou na vice-liderança do Grupo 2, com seis pontos, um atrás do Monte Azul. O Botafogo é o terceiro, com cinco, mesma pontuação do Comercial. O Barretos é o lanterna com dois.

A rodada vai ser fechada na segunda-feira com o confronto entre XV de Jaú e Mirassol marcado para as 19 horas, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O time da casa é vice-líder com seis, atrás do Votuporanguense, com 10. O Mirassol tem três pontos, em quarto, atrás do Grêmio Prudente (3) e na frente do Vocem, de Assis, com dois.

No Grupo 3, o líder é o Taquaritinga, com 12; o Primavera está na frente no Grupo 4, com 9, e a Portuguesa segura a ponta do Grupo 5, com 11. A competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), é importante porque dá ao campeão o direito de escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro de 2025. A vaga que sobrar ficará com o vice-campeão.