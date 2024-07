Southgate admite superioridade da Espanha e deixa o futuro aberto na seleção inglesa

Após a derrota da Inglaterra para a Espanha por 2 a 1, neste domingo, o técnico Gareth Southgate lamentou o resultado, mas elogiou seus atletas e disse que venceu a melhor equipe da Eurocopa.

"Perder uma final é incrivelmente difícil. Em primeiro lugar, parabéns à Espanha, que foi o melhor time do campeonato e foi o melhor nesta noite. Nossos jogadores têm sido incríveis e não poderiam ter dado mais em termos de desejo, esforço e caráter", afirmou Southgate. "Estou orgulhoso do grupo de jogadores. Eles não poderiam ter me dado mais e não poderiam ter dado mais ao país."

O treinador ressaltou o feito de conduzir a equipe inglesa a duas finais consecutivas de Eurocopa, mas admitiu que mais um vice-campeonato pode atrapalhar sua continuidade à frente da seleção.

"É difícil refletir depois de uma derrota como essa. A Inglaterra nunca havia chegado a duas finais, mas viemos aqui para vencer e não conseguimos", disse. "Acho que a equipe deixou o país orgulhoso, chegou à segunda final em dois torneios, mas nada disso importa porque tivemos a oportunidade de vencer e não conseguimos aproveitá-la", explicou o comandante.

De acordo com Southgate, a posse de bola foi determinante para a derrota de sua equipe. "Não tivemos controle o suficiente. O desgaste físico foi um problema para nós e isso se agrava quando você não segura a bola no início do jogo. Mas temos que levantar as mãos: a Espanha foi melhor e isso é tudo", afirmou.