Santos quer manter embalo diante do ameaçado Ituano de olho na liderança isolada da Série B

Com uma sequência positiva de quatro partidas de invencibilidade, o Santos enfrenta o Ituano, nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, disposto não apenas a retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também a se isolar à frente dos concorrentes mais próximos na tabela.

A equipe alvinegra iniciou a 15ª rodada na ponta com os mesmos 25 pontos do América-MG, que empatou por 1 a 1 com o Sport, no último sábado, e chegou aos 26. Em caso de triunfo sobre o rival de Itu, a equipe de Fábio Carille alcançará os 28. Neste domingo, o Vila Nova passou a ser o líder provisório da competição (27) ao bater o Avaí por 2 a 1.

Recuperado de uma instabilidade provocada por quatro derrotas seguidas no torneio, o time comandado por Fábio Carille chega embalado por uma série de três vitórias (sobre Ceará, Chapecoense e Goiás) e um empate (com o Mirassol) e, para o confronto diante de sua torcida, contará com até seis reforços.

O zagueiro Joaquim, que está no radar da diretoria do Botafogo, e o atacante Guilherme estão recuperados de lesões, enquanto o volante Tomás Rincón e o meia Miguelito ficam à disposição após defender suas seleções, Venezuela e Bolívia, respectivamente, na Copa América.

Já o defensor João Basso quase foi negociado, mas acabou reincorporado ao elenco. O volante João Schmidt, por sua vez, retorna após cumprir suspensão. Todos eles foram relacionados por Carille, mas apenas Schmidt e Guilherme devem entrar entre os 11 titulares. Serginho ocupa a vaga de Giuliano, fora da equipe por lesão na coxa direita.

Alberto Valentim, por outro lado, quebra a cabeça para tentar fazer o Ituano reagir na competição. Apesar do triunfo por 3 a 2 sobre o Botafogo na última rodada, que encerrou uma série negativa de seis jogos (derrotas para Ceará, Paysandu, Coritiba e Avaí e empates com Brusque e Guarani), o rubro-negro terá pelo menos 11 desfalques diante dos santistas.

José Aldo, Salatiel e Léo Oliveira cumprem suspensão. Thonny Anderson, Yann Rolim, Pablo Diogo, Eduardo Person, Lipe Gadol e Zé Carlos estão entregues ao departamento médico do clube. Além deles, o lateral Eduardo Diniz, que se recupera de lesão, é dúvida para a partida. Por fim, os zagueiros Marcel e Vitão deixaram o clube.

Por outro lado, o treinador poderá contar com os novos reforços, o lateral direito Marcinho e o volante Xavier, além do atacante Neto Berola, recuperado de lesão que o afastou dos gramados em setembro do ano passado.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ITUANO

SANTOS - Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair Cunha e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

ITUANO - Jefferson Paulino; Lucas Dias (Marcinho), Claudinho, Marcel e Kauan Leal; Rodrigo, Miquéias e Bruno Xavier; Vinícius Paiva, Bruno Alves e Zé Eduardo. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).