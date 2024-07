Santos fecha patrocínio com banco digital para parte frontal da camisa até 2025

O Santos anunciou nesta segunda-feira mais um patrocínio para reforçar o caixa. O clube fechou parceria com o AQBank, banco digital que estampará sua marca na barra frontal da camisa dos uniformes de jogo e de treino até dezembro de 2025. Ambos ainda farão atividades em mídias sociais.

O contrato foi assinado em solenidade na sala da presidência do Santos, com a presença de Marcelo Teixeira e pelos membros da diretoria do banco, Fábio Boquimpani e Ricardo Barroso de Paula. "Um apoio importante à reconstrução do clube. É também um reconhecimento à importância da marca no mercado do futebol e no marketing. Com certeza, essa união será duradoura e extremamente positiva", frisou o presidente santista.

A logomarca do parceiro já estará na camisa no jogo diante do Ituano, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro. "Trata-se de um banco digital, de alta tecnologia, colocando o Santos em conexão com o futuro", explicou Marcelo Teixeira.

"Temos muitos planos em relação a esta parceria. Um de nossos maiores objetivos é um investimento forte e contínuo nas ações de marketing promocional. Assim, por meio de nossos serviços, o torcedor poderá ter acesso a uma gama de vantagens que proporcionará uma experiência positiva não só em relação ao clube, mas também em relação aos serviços AQBank de uma forma personalizada e exclusiva", relatou Ricardo Barroso, Head de Marketing da AQBank.

"Essa união é um encontro importante. O Santos FC, um dos principais e mais tradicionais clubes do futebol brasileiro e mundial, e a AQBank, uma grande empresa no setor de bancos digitais. Tenho certeza que será um trabalho contínuo e que vai gerar muitos frutos do início ao fim", disse Thiago Orlandine, CEO da Layup, que foi consultora do acordo entre as partes.