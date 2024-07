Carente de volantes, Corinthians oficializa Alex Santana: 'Realizando um sonho de criança'

O meio-campista Alex Santana é o segundo dos quatro reforços prometidos pelo presidente Augusto Melo anunciado oficialmente. Depois de fechar com o goleiro Hugo Souza - o zagueiro André Ramalho também está fechado -, o clube anunciou acordo com o volante, que chega para suprir uma posição bastante carente do elenco.

"O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do meio-campista Alex Santana junto ao Clube Athletico Paranaense. O atleta chega ao Timão com contrato válido até 31 de dezembro de 2027", anunciou o clube em suas redes sociais.

Com a ida de Fausto Vera para o Atlético-MG e a lesão de Maycon - só volta em 2025 - o Corinthians ficou com apenas três opções para volante no elenco. Além de Ranyele e Breno Bidon, que vêm jogando como titular, conta com o jovem Ryan. Desta maneira, vasculhou o mercado atrás de reforços, sondando Erick, do Athletico-PR, e João Schmidt, do Santos, além de Walace, que acertou com o Cruzeiro.

Alex Santana foi oferecido pelo Athletico-PR e o clube não pensou duas vezes em contratá-lo. Mesmo com o jogador sendo reserva em Curitiba, sua experiência pesou no acordo - já jogou, ainda, por Internacional, Botafogo e no Ludogorets, da Bulgária.

"É uma felicidade muito grande. Estou realizando um sonho de criança vestir esta camiseta que eu tanto torci quando eu era pequeno", comentou Alex Santana. "É um sonho realizado. Quando entrei pelo portão (do CT) pela primeira vez, me emocionei", completou.

Em breve, ele pode ganhar mais um companheiro para o setor, já que o Corinthians negocia com Charles, do Midtjylland, da Dinamarca. Com a reprovação de Balotelli por parte da diretoria, o clube ainda correr atrás de atacantes. Quer um centroavante e um velocista de beirada de campo.