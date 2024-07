Atlético-MG quer consolidar reação no Brasileirão contra o Juventude no Mané Garrincha

Após encerrar sequência negativa, o Atlético-MG volta a campo para consolidar sua reação no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 19h, enfrenta o Juventude, que mandará o jogo no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 17ª rodada. O adversário também busca emplacar mais uma vitória e chega motivado após avançar na Copa do Brasil.

Depois de três jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, o Atlético-MG reagiu e venceu o São Paulo por 2 a 1, em casa, na última rodada. Com 21 pontos, aparece em décimo lugar e quer manter o ritmo.

Como visitante, o Atlético vem fazendo uma campanha equilibrada. Em sete jogos, acumula três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na última partida, porém, sofreu um enfático 3 a 0 para o Botafogo, no Rio.

O técnico Gabriel Milito terá dois reforços de peso para o duelo. O zagueiro Junior Alonso e o meia-atacante Bernard foram regularizados e relacionados. O defensor pode até mesmo ser titular, já que Battaglia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, embora Igor Rabello retorne de suspensão. Já Bernard deve iniciar no banco de reservas.

O zagueiro Lyanco, outro reforço recém-chegado, ainda não tem data para estreia, assim como o volante Fausto Vera, que ainda aguarda sua contratação ser oficializada. O departamento médico segue com o goleiro Everson, o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos, os meias Rubens e Zaracho, e o atacante Alisson.

Milito comemorou a última vitória, mas pediu sequência na evolução. "Os jogadores se blindaram ao máximo e pouco a pouco vamos recuperar nossa melhor atuação. Necessitamos seguir trabalhando e melhorando, corrigindo alguns aspectos. É melhor corrigir a partir de uma vitória, pois gera calma e confiança."

O Juventude também vem de bom resultado no Brasileirão. Após duas derrotas seguidas, superou o Grêmio por 3 a 0 em casa. Além disso, defende sua invencibilidade como mandante, em que soma seis vitórias e dois empates. Todos, porém, foram no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Para completar o bom momento, segurou empate por 1 a 1 no fim de semana com o Internacional e avançou às oitavas de final, já que venceu o confronto de ida por 2 a 1.

Com o trabalho realizado, o técnico Roger Machado despertou interesse do Internacional, que demitiu Eduardo Coudet. Para o duelo desta terça, ele relacionou os atacantes recém-chegados David da Hora e Ronie Carrillo, que ainda aguardam regularização na CBF.

Já os zagueiros Danilo Boza e Zé Marcos não viajaram por conta de lesões musculares. Lucas Freitas e Abner disputam para formar dupla defensiva com Rodrigo Sam. A base do time será a mesma que jogou no fim de semana com o Inter.

Após a classificação, Roger Machado negou contato, mas não descartou uma saída. "Não tive nenhum contato formal por parte de nenhum clube até esse momento. O trabalho segue até o momento que seja de comum acordo para que todo mundo ganhe."

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X ATLÉTICO-MG

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas, Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO - Matheus Mendes; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Eduardo Vargas; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).