Com lesão grave, Aderlan passará por cirurgia e só vai voltar ao Santos em 2025

O lateral-direito Aderlan não poderá mais defender o Santos nesta temporada. O jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, segundo exame realizado nesta terça-feira, e só voltará aos gramados em 2025. Aderlan se machucou na vitória sobre o Ituano por 2 a 0, na noite de segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Santos, exames de imagem confirmaram que o jogador sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele será submetido a uma operação nos próximos dias, segundo o clube, que não revelou a data exata do procedimento cirúrgico.

Via de regra, lesões deste tipo costumam exigir de oito a dez meses de recuperação. Assim, mesmo na melhor da hipóteses, Aderlan não teria condições de voltar a defender o Santos nesta temporada. O lateral poderá ainda perder boa parte do Campeonato Paulista de 2025.

Ele se machucou no segundo tempo da partida disputada na Vila Belmiro, na noite de segunda. Chorando de dor, Aderlan sequer conseguiu deixar a maca para entrar no vestiário. Precisou ser carregado pelo estafe do time. Inicialmente, a avaliação era de uma entorse no joelho esquerdo, o que acabou sendo descartado pelos exames desta terça.

Sem o lateral titular até o fim da Série B, o técnico Fábio Carille tem como opções o jovem JP Chermont, que substituiu Aderlan na segunda, e Rodrigo Ferreira. O treinador tem apenas dois dias para definir o substituto do lateral-direito já que o Santos volta a campo já na quinta-feira para visitar o Vila Nova, em Goiânia.

MUDANÇAS NO ATAQUE

Carille também terá que fazer mudança no ataque santista. Julio Furch sofreu uma contusão na região do trapézio ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. Nesta terça, o clube confirmou que o atacante sofreu uma contusão muscular e já iniciou o tratamento. Willian Bigode, que ocupou o lugar do argentino no segundo tempo, é o favorito a ser titular na quinta.

O Santos também atualizou a situação dos demais lesionados do elenco. O meia Giuliano, segundo o clube, apresenta "evolução satisfatória". Ele iniciou transição no gramado acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com bola. Já Bernardo faz trabalho de recondicionamento físico. O meia já está recuperado de lesão muscular na região posterior da coxa direita.