Atlético-MG anuncia a contratação do volante corintiano Fausto Vera até o final de 2027

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira, a contratação do ex-volante corintiano Fausto Vera. Para ficar com o jogador, a equipe mineira desembolsou cerca de US$ 4,5 milhões (algo em torno de 24,7 milhões). O vínculo com o atleta vai até o final de 2027.

Após ser aprovado nos exames médicos, o jogador assinou o contrato e já deve se integrar ao restante do elenco. Ele chega para ampliar as opções no setor de meio-campo do técnico Gabriel Milito.

Fausto Vera vai usar a camisa 18. O próximo passo agora é o registro no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF para que ele possa ganhar condições de jogo. Além do volante argentino, o Atlético trouxe de volta o zagueiro Júnior Alonso, e acertou a vinda do defensor Lyanco, além do atacante Bernard.

A diretoria vem conversando com o treinador para ver a necessidade de mais alguns reforços. Após a sequência de três partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro (empate em casa com o Atlético-GO e derrotas para o Flamengo e Botafogo) e cúpula do clube estuda a possibilidade de montar um elenco mais equilibrado para o restante da temporada.

A chegada dos reforços, porém, deixou o treinador argentino mais otimista em relação à disputa do Nacional. O comandante espera recolocar a equipe novamente brigando pelas primeiras posições na classificação.