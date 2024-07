Ex-jogador da NBA, e pai de Kobe, Joe Bryant morre aos 69 anos

Ex-atleta da NBA, Joe Bryant, pai do astro da liga Kobe Bryant, morreu aos 69 anos nesta terça-feira, por conta de um grave derrame cerebral. A morte foi confirmada por amigos e familiares.

Joe 'Jellybean' Bryant, como era conhecido no basquete por conta de sua fixação por doces, atuou durante oito temporadas na NBA. Em 1975, foi a primeira escolhe do draft do Golden State Warriors, mas antes mesmo de iniciar a temporada foi negociado com o Philadelphia 76ers.

No time da Filadélfia, atuou por quatro anos e chegou às finais da NBA em 1977, perdendo para o Portland Trail Blazers por 4 a 2 na série. Nas redes sociais, o 76ers prestou uma homenagem ao ex-atleta da franquia e publicou fotos da época que 'Jellybean' atuava. Na sequência da carreira, ainda atuou por San Diego Clippers e Houston Rockets, além de times da Itália e França.

No começo dos anos 2000, iniciou a carreira de treinador e passou por equipes pequenas dos Estados Unidos, como a Akiba Hebrew Academy, além de franquias da Tailândia e Japão, onde encerrou sua carreira em 2015 no Rizing Fukuoka.

Longe de ter o mesmo sucesso do filho no esporte, Joe Bryant sempre manteve boa relação com Kobe durante a infância e começo dentro do basquete. Registros de veículos norte-americanos contam que a dupla começou a se afastar no período mais vitorioso de Kobe, quando se tornou ídolo do Los Angeles Lakers na NBA.

Joe Bryant nunca se pronunciou publicamente sobre a morte do filho Kobe aos 41 anos, que aconteceu há quase quatro anos, em acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, ao lado da filha Gianna, de 13 anos. Outras sete pessoas morreram na queda da aeronave.