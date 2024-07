Pra quebrar uma escrita

Sedento por voos mais altos no Brasileirão, o Vasco tem a chance de entrar de vez na luta por uma vaga na Libertadores. Se a permanência na Primeira Divisão era a prioridade há poucas semanas, as três vitórias seguidas deram aos vascaínos a oportunidade de sonhar mais alto. Por isso, a expectativa é grande para engatar a quarta contra o Atlético-GO, hoje, às 19h, no Antônio Accioly, e encostar no G-6.

A empolgação não é para menos, afinal, já se passaram 12 anos desde a última vez que o Vascão venceu quatro partidas seguidas pela Série A. As vítimas foram Figueirense (3 a 1), São Paulo (1 a 0), Santos (2 a 0) e Botafogo (1 a 0), em 2012, ano em que o time terminou em 5º lugar. Agora, contra o penúltimo colocado, o Cruz-Maltino tem tudo para voltar a figurar entre os dez primeiros na tabela.

Embalada, a equipe comandada por Rafael Paiva, cada vez mais perto da efetivação, vem de triunfos sobre Fortaleza (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Corinthians (2 a 0). Tudo isso ainda sem Payet, que estava lesionado, e os reforços para o segundo semestre, como Coutinho, Souza e Alex Teixeira. O quarteto não viajou para Goiânia e está fora da partida.

O treinador ainda tem uma dúvida na escalação. Adson, com edema na coxa direita, chegou a viajar com o elenco, mas pode dar lugar a JP ou Rayan no time titular.