Aryna Sabalenka, tenista número 3 do mundo, posa com uniforme do Corinthians

A tenista Aryna Sabalenka, atual número 3 do mundo, fez a alegria da fiel torcida na tarde desta terça-feira, ao postar uma foto usando o segundo uniforme do Corinthians em seu Instagram.

Ao lado do namorado, o empresário brasileiro Georgios Frangulis, a belarussa publicou uma selfie dentro do carro trajando a camisa do time paulista. Frangulis, que é fundador e CEO da empresa de açaís Oakberry, também veste o traje do clube alvinegro na foto.

Em outra foto publicada na rede social, o casal mostra as costas personalizadas dos uniformes: o nome 'Saby' e o número '98' para Sabalenka e 'Grego' e '88' para Frangulis. O relacionamento com o empresário é recente, tendo sido anunciado em junho de 2024.

Uma das principais atletas do tênis mundial, a tenista já liderou o ranking mundial e é a atual bicampeã do Aberto da Austrália. Aos 26 anos, já ganhou 14 títulos em sua carreira. Ela optou por não disputar a Olimpíada de Paris para focar em sua saúde e se preparar para os torneios de quadra dura.