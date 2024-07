Cacá faz gol da vitória do Corinthians, xinga imprensa e se recusa a atender torcedor

Cacá foi o autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Criciúma, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas também foi protagonista de momentos de falta de educação ao xingar a imprensa e se recusar a atender um torcedor após a partida.

"Nem vai render muito mano (a entrevista). É o que eu falei ali. É p... no c... da mídia e vai Corinthians", disse o jogador, visivelmente descontrolado ao passar pela zona mista. Na sequência, o atleta se recusou a atender um torcedor.

Mais calmo, ainda no gramado, o jogador fez uma análise da importante vitória corintiana. "Hoje é o que todo mundo que assistiu viu a intensidade, a entrega de todo mundo, competindo a todo lance. Isso foi essencial para a nossa vitória."

Com três gols, Cacá é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão. "Estou muito feliz de viver esse momento de marcar gols, mas é fruto de muito trabalho. Estou me dedicando muito e é isso aí, mais um gol."

Além dos gols a favor, Cacá também já marcou dois contra e foi nele que a bola bateu para enganar Hugo Souza no gol do Criciúma, que abriu o placar do jogo desta terça-feira.