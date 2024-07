Ainda sem Coutinho, Vasco busca diante do Atlético-GO a quarta vitória seguida no Brasileirão

Embalado por bons resultados e pela chegada de reforços importantes, o Vasco tenta manter o ritmo e busca a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h, visita o Atlético-GO no estádio Antônio Accyoli, em Goiânia (GO).

O Vasco está invicto há quatro jogos, sendo três vitórias seguidas. Considerando essas quatro rodadas, é o time que está em melhor momento no Campeonato Brasileiro ao lado dos líderes Botafogo e Palmeiras. Entre essas vitórias, está a de 2 a 1 contra o Internacional, a primeira fora de casa após seis derrotas seguidas.

Com a campanha, o time cruzmaltino se distanciou bem da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Um dos responsáveis pela reação, o técnico Rafael Paiva oficialmente segue como interino. Na prática, tem total segurança no cargo, tanto que recebeu valorização financeira e o Vasco pausou contatos com outros treinadores.

O bom momento do Vasco ficou ainda melhor com o anúncio oficial de Philippe Coutinho, que retornou após 14 anos. Ele foi apresentado em grande estilo em São Januário no último sábado e a música 'A barreira vai virar baile', feita pela torcida em homenagem à sua volta, viralizou nas redes sociais.

Apesar da expectativa da torcida, o ídolo de 32 anos não foi relacionado. A comissão técnica decidiu dar mais tempo para treinos junto com o elenco para recondicionamento físico, embora ele vinha treinando de forma particular.

A mesma medida foi adotada com Payet, que vinha de lesão. O volante Souza, o meia-atacante Alex Teixeira e o atacante Emerson Rodriguez, outros reforços oficializados, também estão fora deste jogo. Já o atacante Adson vai para o jogo, mas sua titularidade não é garantida por conta de um edema na coxa. JP e Rayan são opções.

Paiva disse estar à vontade no cargo e comemorou a pausa de uma semana entre jogos. "Depois de 10 jogos nesse nível, me sinto cada vez mais preparado e pronto. Acho que estamos amadurecendo, conseguindo controlar mais o jogo, ter controle de tudo que temos que fazer. E agora tivemos uma pausa importante e conseguimos recuperar bem os jogadores."

O Atlético-GO vive momento oposto. Sem vencer há sete jogos, sendo quatro derrotas, três delas seguidas, estacionou nos 11 pontos, na vice-lanterna (19º).

O técnico Vagner Mancini pode ter várias novidades para montar o time. O volante Gustavo Campanharo está recuperado de lesão. Além disso, os reforços dependiam apenas de regularização: o volante uruguaio Gonzalo Freitas e os atacantes Janderson e o venezuelano Jan Hurtado.

O meia Jorginho e o atacante costarriquenho Joel Campbell também foram anunciados, mas devem demorar mais para estrearem. A boa notícia fica por conta dos retornos dos atacantes Luiz Fernando e Derek, que cumpriram suspensão.

Mancini quer equilibrar o time para que o emocional dos jogadores não impacte tanto. "É uma equipe que vem tentando a reabilitação, mas está oscilando dentro das partidas. Eu quero rapidamente equilibrar a equipe para que ela seja mais organizada e para que esse aspecto emocional não jogue contra."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VASCO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Yony González. Técnico: Vagner Mancini.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).