Sem Leila Pereira, Palmeiras reencontra Botafogo pela primeira vez após virada épica

O Palmeiras visita o Botafogo, no Engenhão, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h30. É a primeira vez que os clubes se encontram desde a virada épica que marcou a derrocada botafoguense e a arrancada palmeirense na busca pelo título brasileiro de 2023. Novamente, as equipes jogam disputando a ponta de cima, mas, agora, com a mesma pontuação.

Desde aquele confronto, em novembro do ano passado, criou-se uma certa rivalidade fora de campo, protagonizada pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor. Enquanto o último apontava supostas manipulações de resultados que beneficiavam a equipe palmeirense, Leila rebatia atacando o norte-americano, que demorou a apresentar provas à Polícia Civil e ao STJD. Quando o fez, a Justiça Desportiva considerou que o material era "imprestável".

A rixa fez com que Leila decidisse não viajar ao Rio para a partida. O entendimento da mandatária é de que "não faz sentido" ir ao Engenhão, já que não pretende estreitar relações institucionais entre os clubes. Tampouco há intenção de debater o conflito dos últimos meses, uma vez que ela já falou publicamente sobre o tema.

Em campo, a partida vale a liderança, com ambos os times têm 33 pontos. Até o momento, os cariocas estão na frente por terem dois gols a mais que os paulistas. O número de vitórias e o saldo de gols das duas equipes são os mesmos. Na véspera da partida, o lateral-esquerdo Piquerez fez elogios ao Botafogo. "É um grande time, vem fazendo as coisas muito bem desde o ano passado. É um time muito difícil, competitivo, que briga por títulos, mas a gente vai enfrentar o confronto da melhor forma e vai lutar para voltar para casa com três pontos", disse o uruguaio.

A delegação palmeirense que viajou ao Rio já conta com os reforços apresentados nesta janela de transferências. Felipe Anderson e Mauricio já estão regularizados no BID da CBF e podem estrear. Giay, porém, ainda aguarda a liberação de documentos. Baixas nas últimas rodadas, Zé Rafael e Murilo estão aptos a retornar ao time. Cabe a Abel decidir se o zagueiro volta a fazer dupla com Gustavo Gómez, ou se manterá Vitor Reis por mais tempo na equipe inicial. Além do jovem, Naves também atuou no setor defensivo durante a ausência da dupla considerada titular.

O Botafogo não conta com Eduardo, que deixou o campo com dores, diante do Vitória. Foi diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita do meia, que deve ficar fora por um mês. A novidade pode ser o volante Allan, já regularizado no BID da CBF. Entre os reforços botafoguenses, ele era o único com a situação ainda pendente.

A atual equipe alvinegra já não conta com metade dos jogadores que estavam na partida de novembro do ano passado. No time titular, apenas Júnior Santos e Tiquinho Soares permanecem. Até mesmo no banco de reservas, as mudanças são grandes.

A principal mudança está no banco de reservas. Enquanto na partida do ano passado, o Botafogo tinha Lúcio Flávio, após a demissão de Bruno Lage, agora, Arthur Jorge tem um forte comando em menos de três meses. Desde que o técnico chegou, foram 23 partidas, com 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tchê Tchê; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

PALMEIRAS - Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio.