Série B tem um jogo atrasado e outro para fechar a 15ª rodada

Dois jogos de rodadas distintas irão movimentar, nesta quarta-feira, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E ambos são duelos diretos. Enquanto Operário-PR e Goiás duelam para se aproximar do G-4, zona de acesso, CRB e Botafogo-SP jogam pela luta contra a zona de rebaixamento.

Às 20h30, CRB e Botafogo-SP jogam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Este jogo é da nona rodada, que não aconteceu na época por conta da disputa da final da Copa do Nordeste, na qual o CRB sagrou-se vice-campeão (Fortaleza foi campeão).

Os times estão em momentos distintos. Sem vencer há três jogos, o Botafogo-SP é 16º colocado com 17 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O CRB, vem logo abaixo, já dentro da Z-4, na 17ª colocação com 16 pontos. No jogo passado, o CRB venceu o Coritiba por 2 a 1 e tenta manter o embalo. Além deste, o time alagoano tem outro jogo atrasado, diante do Sport pela sétima rodada.

Mais tarde, às 21h, Operário-PR e Goiás jogam no Estádio Germano Kruger, em Porto Grossa (PR), tentando colar no G-4. A partida foi marcada para esse meio de semana, já que no domingo, o time paranaense entrou em campo e acabou eliminado pelo Grêmio pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar de aparecer na oitava colocação com 22 pontos, o Operário-PR vive um jejum de vitórias que já dura três rodadas. O Goiás, por sua vez, vem de derrota para a Chapecoense, por 2 a 1, na rodada passada, e aparece logo atrás, em nono com 21. O Sport, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 24.

Confira os jogos da Série B desta quarta-feira:

20h30

CRB x Botafogo-SP

21h

Operário-PR x Goiás