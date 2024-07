Fortaleza mira o G-6 do Brasileirão em duelo nordestino com o Vitória

Fortaleza e Vitória fazem um confronto nordestino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o time cearense busca a terceira vitória seguida, enquanto os baianos lutam contra o rebaixamento.

O Fortaleza venceu os dois últimos jogos: Fluminense (1 a 0) e Flamengo (2 a 1). Dentro de casa, os números são ainda melhores. Em oito jogos, empatou três e emplacou uma sequência de cinco vitórias. Com 26 pontos, briga por vaga no G-6.

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve ganhar o retorno de dois jogadores. Os meias Zé Welison e Martínez treinaram normalmente após lesões. Ambos, porém, devem iniciar no banco. Sem suspensos, o técnico deve manter a base da escalação das últimas vitórias.

Após ganhar do até então líder Flamengo, Vojvoda pediu sequência no trabalho. "Nós estamos em um momento importante, temos uma sequência de trabalho, uma estrutura que sustenta essa qualidade. Foi uma vitória importante porque são três pontos e precisamos seguir dessa forma, com máximo respeito a todos os times."

Na última rodada, o Vitória perdeu para o Botafogo em casa, por 1 a 0. Com 15 pontos, iniciou a rodada em 16º lugar, mas não corre risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Fora de casa, soma sete jogos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

O técnico Thiago Carpini também terá novidades. O zagueiro Bruno Uvini, além de Osvaldo e Iury Castilho, estão recuperados de lesão e os dois primeiros devem ser titulares. Lawan e Luís Miguel retornaram do Itabuna-BA e são opções, assim como o recém-contratado Ricardo Ryller.

Carpini lamentou a última derrota, mas garantiu foco no Fortaleza. "Acho que o empate seria mais justo no último jogo, mas é página virada. Recuperamos bem o grupo e estamos focados para mais um confronto complicado."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VITÓRIA

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).