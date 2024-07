Atlético-MG exclui torcedor que fez gestos racistas em jogo com o Flamengo

O Atlético-MG excluiu, nesta quarta-feira, torcedor que cometeu atos racistas durante a partida em que o time mineiro acabou derrotado pelo Flamengo por 4 a 2, em jogo realizado no último dia 3, pelo Campeonato Brasileiro, na MRV Arena.

Em nota, o clube informou que o banco de dados do programa de sócios, juntamente com o sistema de monitoramento de câmeras da Arena, foram decisivos para que o indivíduo fosse identificado.

Ainda de acordo com o comunicado, a diretoria atleticana informou que "após tomar conhecimento dos fatos, adotou medidas administrativas conforme o Regulamento de Uso da Arena e o programa Galo na Veia, optando pela exclusão do referido torcedor".

Sobre o incidente, o Atlético se posicionou de forma incisiva e disse "continuar colaborando com as autoridades públicas competentes". Na nota, a diretoria se compromete ainda a se manter vigilante no combate a quaisquer formas de discriminação nas partidas realizadas na Arena.

No dia 23 de junho, no confronto entre Atlético-MG e Fortaleza, um outro caso envolvendo um suposto ato de discriminação ganhou as manchetes do noticiário. O jogador atleticano Bataglia foi acusado pelo meio-campista Pedro Augusto, do Fortaleza, de fazer comentários de cunho racista durante a partida, válida pelo Campeonato Brasileiro.