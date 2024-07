Ficou difícil para o Mecão no Carioca

O empate em 1 a 1 entre America e Audax fechou a 9ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita. Vanderley (contra) marcou o gol do Mecão na etapa inicial, mas Fabinho Polhão, de pênalti, empatou no segundo tempo.

A partida era importantíssima para o Sangue, que precisava vencer para encostar no G-4, mas não segurou o placar e levou o empate, se complicando na tabela, ficando em quinto lugar, com 12 pontos.

O empate foi bom para o Audax, que chegou aos 15 pontos, assumindo a quarta colocação. O Laranja Meritiense ainda tem um jogo a menos na competição contra o Petrópolis, que será disputado no dia 27/07, às 14h45, no estádio Atílio Marotti.

O resultado garante Duque de Caxias, Maricá e Olaria (America não pode mais alcançar o número de vitórias) nas semifinais do torneio, com duas rodadas de antecedência.

Audax, America, Araruama e Resende estão na briga pela última vaga nas semifinais da Série A2.