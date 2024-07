Globo terá Brasileirão em dia e horário inusitado por causa dos Jogos Olímpicos

A CBF anunciou nesta quarta-feira os dias e os horários dos jogos das rodadas 20 a 25 do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é que as partidas transmitidas pela Rede Globo no final de semana ocorrerão nos sábados à noite, às 21h30 (horário de Brasília).

Com isso, a transmissão dos jogos não entrará em conflito com a exibição dos Jogos Olímpicos Paris-2024 feita pela emissora. As partidas de futebol serão transmitidas em três sábados: 27 de julho, 3 de julho e 10 de julho. As Olimpíadas começam no dia 24 de julho e vão até 11 de agosto.

Ao todo, serão seis partidas exibidas nos sábados. Em alguns finais de semanas, jogos diferentes serão exibidos para diferentes praças. Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino serão os clubes afetados.

O tricolor paulista e a equipe celeste são os únicos times com duas partidas no período. Confira os jogos, as datas e os horários:

27/07 - SÁBADO

21h30 - Botafogo x Cruzeiro

21h30 - Fortaleza x São Paulo

03/08 - SÁBADO

21h30 - São Paulo x Flamengo

10/08 - SÁBADO

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

21h30 - Vasco x Fluminense

21h30 - Corinthians x Red Bull Bragantino