Athletico-PR e Cuiabá tentam abrir vantagem fora de casa nos playoffs da Sul-Americana

A rodada de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana termina nesta quinta-feira, com três jogos. Os principais destaques ficam para Athletico-PR e Cuiabá, que tentam abrir vantagem para garantirem da vaga nas oitavas de final.

Nos 'playoffs das oitavas', os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana encaram os terceiros colocados da Libertadores, definindo a vaga na próxima fase. São jogos de ida e volta, avançando quem tiver o melhor saldo de gol agregado.

Os jogos do dia começam a partir das 19h, no estádio Municipal de Concepción, no Chile, onde o Cuiabá quer encaminhar a classificação diante do Palestino. O jogo da volta está marcado para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, na Arena Pantanal.

O time brasileiro chega para o duelo após ficar na vice-liderança do Grupo G da Sul-Americana, com 12 pontos, um atrás do Lanús (ARG), que carimbou a vaga direta nas oitavas. Já os chilenos ficaram em terceiro do Grupo E na Libertadores, atrás de Flamengo e Bolívar.

Pouco mais tarde, às 21h30, o Athletico-PR terá um duelo complicado diante do Cerro Porteño (PAR), no estádio La Nueva Olla, em Assunção. O time paranaense terminou a fase de grupos da Sul-Americana na vice-liderança do Grupo E, com os mesmos 12 pontos do Cuiabá, e também um atrás do Sportivo Ameliano (PAR). Já o adversário ficou em terceiro do Grupo A na Libertadores, atrás de Colo-Colo e Fluminense.

No mesmo horário, a LDU busca fazer valer o mando de campo diante do Always Ready (BOL), no Casa Blanca, em Quito, no Equador.

Confira os jogos da 1ª rodada dos playoffs:

QUINTA-FEIRA

19h

Palestino (CHI) x Cuiabá

21h30

LDU (EQU) x Always Ready (BOL)

Cerro Porteño (PAR) x Athletico-PR