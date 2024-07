Novorizontino enfrenta a desesperada Chapecoense e busca entrar no G-4 da Série B

Na mira do G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Ainda pela 16ª rodada, Santos e Vila Nova fazem o duelo de líder e vice-líder da competição.

O Novorizontino não perde há cinco jogos, mas vem de um empate por 1 a 1 com o lanterna Guarani na rodada passada, resultado que o impediu de já figurar entre os quatro primeiros colocados.

O time paulista, no entanto, não vem fazendo uma grande campanha diante de sua torcida. Em sete jogos, foram apenas dez pontos, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota, um aproveitamento de 47,6%, a 18ª campanha como mandante entre os times da Série B.

O seu adversário, a Chapecoense tem a terceira melhor campanha como visitante, perdendo apenas para o próprio Novorizontino e para o Sport. Foram 11 pontos, em oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas, com 45,8% de aproveitamento.

O time alviverde tem 18 pontos e começa a rodada fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a Chapecoense ficou no empate por 1 a 1 com o Brusque, na Arena Condá.

Já o líder Santos enfrenta o vice-líder Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Quem vencer, terminará a rodada na primeira colocação.

O Santos vem de três triunfos consecutivos, o último sobre o Ituano por 2 a 0. Com 28 pontos, tem um à frente do Vila Nova, que não perde há cinco rodadas. Na passada, venceu o Avaí, outro concorrente direto, por 2 a 1.

Santos e Vila Nova se enfrentaram uma única vez na história. Em 1978, o time paulista venceu por 3 a 1 e quer repetir a façanha para continuar na liderança.

A rodada continua na sexta-feira com mais dois jogos. Avaí e Ceará se enfrentam na Ressacada, enquanto o Coritiba recebe o Mirassol no estádio Couto Pereira.

Confira os jogos da 16ª rodada:

QUINTA-FEIRA

20h

Vila Nova x Santos

21h

Novorizontino x Chapecoense

SEXTA-FEIRA

19h

Avaí x Ceará

21h30

Coritiba x Mirassol

SÁBADO

17h

América-MG x Amazonas

CRB x Ituano

18h

Paysandu x Ponte Preta

DOMINGO

16h

Guarani x Goiás

18h30

Botafogo x Brusque