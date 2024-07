Santos adota 'espírito de final' diante do Vila Nova para se manter na liderança da Série B

Uma final antecipada. É dessa maneira que o líder Santos pretende se portar nesta quinta-feira, diante do segundo colocado Vila Nova, às 20 horas, em Goiânia, para conseguir mais um resultado positivo que o mantenha no topo da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Elementos para dar a esse duelo, o apelo de um grande jogo, não faltam. Apenas um ponto separa os santistas (28) dos goianos (27). E mais: em um recorte dos últimos cinco jogos, as duas equipes estão iguais em termos de desempenho: quatro vitórias e um empate. Embaladas no torneio, os dois rivais têm ainda uma vocação ofensiva para incentivar o torcedor a ir ao estádio.

O Vila Nova conta com um dos artilheiros da Série B: com seis gols, Henrique Almeida lidera a corrida dos goleadores ao lado de Marcão, do Goiás, Delatorre, do Mirassol, e Anselmo Ramón, do CRB. Do outro lado, o Santos se apresenta como o ataque mais positivo da competição: balançou as redes 23 vezes.

Diante da perspectiva de um duelo equilibrado e cercado de tensão, Fábio Carille encerrou a preparação da equipe em cima de ajustes pontuais: uma defesa forte, um meio-campo eficiente e um ataque cirúrgico para tentar definir a partida.

E a boa notícia vem justamente no setor ofensivo. Júlio Furch participou de toda a atividade, se mostrou recuperado de uma lesão muscular no trapézio, e está pronto para reforçar a equipe em Goiânia.

No meio-campo, com o desfalque de Giuliano, Serginho, titular na vitória sobre o Ituano, mais uma vez deve ganhar a chance de iniciar a partida no meio-campo. Animado pela evolução que vem tendo com Fábio Carille, o jogador comentou sobre o que espera da partida desta quinta-feira.

"Temos que considerar como uma final. Claro que temos que tratar todos os jogos da mesma forma, mas acho esse jogo um pouco mais especial porque é uma briga direta pela liderança e não podemos cometer erros", afirmou o jogador.

Na defesa, JP Chermont assume o posto deixado por Aderlan, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo. Rodrigo Ferreira, outro candidato para a posição, sentiu dores na coxa direita e não viajou com o elenco para Goiânia.

Pelo lado do Vila Nova, a motivação é total já que a equipe está a uma vitória de se tornar líder isolada da Série B. E pelo fato de atuar em casa, o técnico Luizinho Lopes conta com o estádio lotado para botar pressão no rival.

Sem atletas entregues ao departamento médico, o treinador não conta com nenhum jogador suspenso. Assim, ele não deve ter problemas para escalar a equipe. A dúvida fica entre Luciano Naninho e João Lucas no meio-campo.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA X SANTOS

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e João Lucas (Luciano Naninho); Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Rodrigo José Lima Pereira (PE).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).