Ronaldinho Gaúcho é atração em vídeo de campanha de lançamento de nova camisa do Barcelona

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho participou de um vídeo veiculado pelo Barcelona que divulgou a nova camisa para a temporada 2024/2025, nesta quinta-feira. A peça promocional foi exibida nas redes sociais do clube. Um dos maiores ídolos da história do gigante espanhol, o jogador brasileiro estrelou a campanha, que contou ainda com a presença de outros nomes como Iniesta, Puyol, Stoichkov e Alexia Putellas.

Na peça publicitária, o atleta revelado pelo Grêmio aparece dentro de um carro com uma bola de couro. Após uma sequência de imagens da nova camisa, da torcida, do estádio lotado e de outros ex-jogadores em ação pelo clube, Ronaldinho cita a frase "Vamos a jogar" e arremessa a bola para fora do automóvel, onde o vídeo tem continuidade.

Atletas do atual elenco, como o jovem Lamine Yamal, destaque da seleção espanhola na conquista da Eurocopa, e o brasileiro Raphinha, também estiveram presentes na ação publicitária do clube.

O vídeo faz ainda referências a um outro ex-craque que fez história com a camisa azul e grená: o argentino Lionel Messi, que após se transferir para o Paris Saint-Germain, atualmente defende o Inter Miami, dos Estados Unidos.

A camisa homenageia os 125 anos do Barcelona. O novo modelo tem previsão de estreia no dia 30 de julho, quando a equipe espanhola, em pré-temporada, vai enfrentar o Manchester City. Já a primeira partida oficial está marcada para o dia 17 de agosto, contra o Valência, pelo Campeonato Espanhol.