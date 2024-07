Palmeiras e Flamengo se enfrentam três vezes em 10 dias, com Copa do Brasil e Brasileirão

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo promete esquentar nas próximas semanas. Em um período de 10 dias, paulistas e cariocas medem forças em três oportunidades.

Em sorteio realizado nesta quinta-feira foi definido que Palmeiras e Flamengo serão adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil.

As datas ainda serão definidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas os jogos de ida acontecerão na semana do dia 31 de julho e os de volta na semana do dia 7 de agosto.

Depois de medirem forças na Copa do Brasil, os times se encontram pela 22ª rodada do Brasileirão. No dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã.

Paulistas e cariocas, inclusive, são adversários diretos na disputa pelo título brasileiro. Na vice-liderança, o Palmeiras tem 33 pontos contra 31 do Flamengo, que é o 3º colocado e tem um jogo a menos.

Existe ainda a possibilidade de mais dois confrontos entre eles. Os times estão nas oitavas de final da Copa Libertadores e poderão se encontrar nas semifinais.