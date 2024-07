Sorteio define duelos

A Copa do Brasil definiu ontem os confrontos das oitavas de final. Com relação aos cariocas, o Flamengo terá o desafio mais difícil, contra o Palmeiras, e fará o jogo de volta no Allianz Parque. Quem também vai decidir a classificação longe do Rio é o Botafogo, diante do Bahia, em Salvador. Os demais terão um caminho mais tranquilo, com o duelo de volta em casa: o Vasco encara o Atlético-GO, enquanto o Fluminense enfrenta o Juventude.

Os jogos desta fase serão disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Não houve separação de potes. Portanto, todas as equipes classificadas poderiam se enfrentar, abrindo possibilidade de clássicos. Entretanto, o sorteio não reservou confrontos estaduais.

Flamengo e Palmeiras protagonizam uma forte rivalidade nos últimos anos e estão na disputa pelo título brasileiro desta temporada. O Alviverde, inclusive, ainda encara o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, nos dias 14 e 21 de agosto.

O Botafogo também não terá um adversário simples na Copa do Brasil. O Bahia está no G-6 do Brasileirão e vive boa fase sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Já Vasco e Fluminense deram mais sorte. O Cruz-Maltino, que venceu os últimos quatro confrontos no Brasileirão, enfrenta o Atlético-GO, enquanto o Tricolor das Laranjeiras terá pela frente o Juventude, que também luta contra o rebaixamento.

Outros confrontos: Athletico-PR x Bragantino, São Paulo x Goiás, CRB x Atlético-MG e Corinthians x Grêmio.

Os times que avançarem para as quartas de final participarão de um novo sorteio para conhecerem os seus adversários e o chaveamento até a decisão.