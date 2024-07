Craque português passa férias no Brasil, veste camisa do Flamengo e visita rapper Oruam

O atacante português Rafael Leão está aproveitando o Rio de Janeiro. Atleta do Milan e da seleção de Portugal, o jogador está de férias e escolheu o estado carioca para descansar e curtir seu tempo livre. Na tarde desta quinta-feira, o atleta postou um vídeo vestindo o uniforme do Flamengo e escutando a música "Tropa do Mais Novo", do rapper carioca Chefin.

Na postagem no Instagram, o atacante se filma cantando o refrão da canção enquanto faz gestos da coreografia. Mais tarde, o jogador apareceu ao lado do rapper Oruam. Na rede social, o músico compartilhou o momento do encontro e mostrou o lado de trás do uniforme usado por Leão. Acima do número dez, lê-se: "Deus na defesa e eu mesmo no ataque".

Nas redes sociais, a torcida flamenguista fez a festa com a demonstração de carinho do atleta. Alguns torcedores mais ousados chegaram até a sonhar com uma possível vinda do atacante para o clube rubro-negro. Aos 25 anos, o jogador é um dos principais alvos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na atual janela de transferências.

Além das férias após a disputa da Eurocopa 2024, o jogador também veio ao Brasil para comparecer ao leilão beneficente do Instituto Vini Jr, que aconteceu na noite desta quarta-feira, no Copacabana Palace.

O evento contou com a transmissão da CazéTV, que entrevistou o craque português. Em uma das perguntas, revelou que conhece boa parte dos clubes brasileiros e que tem predileção pelo Flamengo e pelo Santos. Ao ser questionado se jogaria um dia no Brasil, Leão desconversou e disse que pensa em encerrar a carreira no Sporting de Portugal, clube que o revelou.