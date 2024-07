Braz fala sobre reforços

Na chegada à sede da CBF para o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, Marcos Braz falou sobre a movimentação do clube nesta janela de transferências. O vice-presidente de futebol aproveitou para desmentir alguns rumores sobre as negociações. Na últimas semanas, o nome do meia Evander foi levantado como um suposto reforço. "Apareceu aí, nos últimos cinco dias um bombardeio de nomes que o Flamengo não trabalha na janela", disse.

"No início do ano, a gente entrou agressivamente e trouxe jogadores importantes. Agora, nós estamos em um segundo momento, tentando fazer os ajustes", comentou.