Hazard abandona 'aposentadoria' e é contratado para ser guia turístico do Chelsea

Aposentado dos gramados desde outubro de 2023, Eden Hazard voltou a figurar em fotos exclusivas usando a camisa do Chelsea, equipe que brilhou em campo entre 2012 e 2019. Desta vez, o belga estrelou a campanha de lançamento do uniforme para a temporada 2024/25 e foi anunciado como novo guia turístico do clube.

O cargo nada comum foi atribuído ao ex-atacante como parte da campanha de marketing do Chelsea neste período de pré-temporada. Segunda informa o clube em seu site oficial, a nova camisa já está à venda e os torcedores podem solicitar um novo kit através de um formulário. Os inscritos concorrem a um tour especial pelo Centro de Treinamento de Cobham, em Londres, casa dos Blues.

"Para marcar o lançamento do nosso uniforme titular 2024/25, os torcedores do Chelsea têm a oportunidade de fazer um tour personalizado pelo nosso centro de treinamento em Cobham com a lenda do Blues, Eden Hazard", anuncia o Chelsea em seu site.

Ao descrever o novo uniforme da temporada em parceria com a fornecedora Nike, o clube afirma que o design tem características ousadas e é um símbolo do espírito e ambição do clube, palavras que definem a passagem de Hazard pelo Chelsea, segundo a publicação.

Na equipe inglesa, o belga disputou 352 jogos e marcou 110 gols, além de 78 assistências. Conquistou duas Ligas Europa, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga.