Carille lamenta postura do Santos em Goiânia após ficar com um jogador a mais em campo

O técnico Fábio Carille lamentou o empate do Santos, nesta quinta-feira, em Goiânia, por 1 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada da Série B. Apesar do ponto conquistado, que manteve o time na liderança da competição, o treinador afirmou que faltou ímpeto para a equipe buscar a vitória, principalmente após a expulsão de Henrique Almeida na etapa final, deixando o time anfitrião com dez jogadores em campo.

"A gente comemora, sim, mas sabedor que, pelo que produzimos em campo, poderíamos ter saído com três pontos. Acho que no final do jogo, com um a mais, a gente deixou o jogo muito lento e facilitou para quem tem um a menos. Mas fica como aprendizado para outras vezes", disse Carille em entrevista coletiva.

Mas Carille não foi só cobrança em cima da equipe santista. "Eu gostei muito do jogo que nós fizemos. A maior parte do jogo. Aqui o Vila exerce uma pressão muito grande. Não sofremos pressão durante o jogo. Conseguimos controlar bem, jogar no campo ofensivo. Infelizmente, numa bola aérea ali acabamos tomando um gol de empate. Esse ponto é importante para a nossa sequência. São seis jogos agora, com quatro vitórias e dois empates fora de casa."

Para Carille, a série invicta é uma prova da melhora de desempenho do time, mas ao mesmo tempo reconhece que muita coisa ainda é preciso melhorar. "Mostra que tem uma ideia. Em seis jogos, tomamos o gol hoje. Mostra uma consistência, que temos que produzir mais ofensivamente, terminar melhor, ter melhores escolhas no campo ofensivo para aumentar a possibilidade dos atacantes finalizarem. Mas é uma sequência bem legal e mostra que estamos no caminho certo."