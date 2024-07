Avaí e Mirassol miram G-4 contra adversários em apuros na Série B

De olho no G-4, zona de acesso, Avaí e Mirassol encaram os apertados Ceará e Coritiba, respectivamente, nesta sexta-feira, em dois jogos que dão sequência à 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após sofrer duas derrotas seguidas, para Vila Nova (2 a 1) e Novorizontino (1 a 0), o Avaí tenta voltar a figurar entre os quatro primeiros. A partir das 19h, o time de Florianópolis (SC) encara o Ceará, no estádio da Ressacada, podendo dormir na zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

O Avaí aparece na sexta colocação da tabela de classificação, com 23 pontos, dois a menos em relação ao Operário-PR, primeiro time no G-4. Já o adversário vive em apuros. O Ceará é o 14°, com 19, dois a mais que o Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento.

O cenário é parecido para o duelo das 21h30, no Estádio Couto Pereira, entre Coritiba e Mirassol. Com 20 pontos, o time da casa aparece em 10° lugar, enquanto os paulistas ocupam a oitava colocação, com 22.

A rodada segue no final de semana, com mais cinco jogos. No sábado, a partir das 17h, América-MG e Amazonas se enfrentam no Independência, no mesmo horário de CRB e Ituano, no Rei Pelé. Pouco mais tarde, às 18h, o Paysandu recebe a Ponte Preta, na Curuzu.

No dia seguinte, os jogos começam às 16h, quando o Guarani encara o Goiás, no Brinco de Ouro, e se encerram às 18h30, com o embate entre Botafogo-SP e Brusque.

Confira os jogos da 16ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Avaí x Ceará

21h30

Coritiba x Mirassol

SÁBADO

17h

América-MG x Amazonas

CRB x Ituano

18h

Paysandu x Ponte Preta

DOMINGO

16h

Guarani x Goiás

18h30

Botafogo-SP x Brusque