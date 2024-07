Yuri Lima, ex de Iza, entra na Justiça contra empresa de criptomoedas após golpe de R$ 49 mil

O nome de Yuri Lima está envolvido em nova polêmica fora de campo. Ex-namorado da cantora Iza, o volante do Mirassol diz ter levado um golpe de R$ 49 mil da Braiscompany, empresa de criptomoedas. Otentou contato com a empresa, mas não obteve retorno.

Em agosto de 2022, Yuri Lima depositou R$ 49 mil em uma conta de investimentos da empresa com a garantia de que receberia rendimentos mensais acima do mercado durante um ano de contrato. Isso, porém, não aconteceu.

Sem conseguir reaver o dinheiro investido, Yuri Lima entrou com uma ação contra a Braiscompany. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determinou a penhora dos bens dos sócios-proprietários, Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos. Mas as contas bancárias do casal não tinham saldos suficientes.

Condenados, Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos estão cumprindo prisão domiciliar na Argentina enquanto os países definem os trâmites para a extradição.

Representante de Yuri Lima e de outras pessoas lesadas pela Braiscompany, o advogado Jeferson Brandão disse ao portal UOL que bens da empresa foram bloqueados recentemente e que o dinheiro será usado para o pagamento das dívidas.

"Os clientes da Braiscompany sofreram um golpe, sendo que os sócios já foram condenados e estão em prisão domiciliar na Argentina aguardando extradição. Estamos buscando a devolução do capital investido de todos os nossos clientes, sendo o Yuri Lima um deles. Esperamos que ele receba os seus valores de volta", explicou Brandão.

Grávida do jogador, a cantora Iza anunciou há duas semanas que estava se separando depois de descobrir que havia sido traída por Yuri Lima. A notícia viralizou e o volante do Mirassol foi duramente criticado nas redes sociais.