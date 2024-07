Vai atropelar mais um

Dono do futebol mais bonito entre os 20 times da Série A, o Botafogo, líder isolado do Brasileirão, entra em campo hoje, às 18h30, contra o Internacional, no Niltão, em busca da vitória para seguir tranquilo na ponta. Mais uma vez, terá o apoio dos alvinegros, que compraram quase 20 mil ingressos antecipadamente.

O Glorioso não sabe o que é perder há seis rodadas. O Inter, por sua vez, terá a estreia do técnico Roger Machado para mudar a situação do clube, que está em 13º, com 19 pontos. São quatro jogos sem vitória para os gaúchos.

O técnico Artur Jorge não deve escalar um time muito diferente do que bateu o Palmeiras por 1 a 0 na última quarta-feira. A grande dúvida está entre Cuiabano e Marçal.

O primeiro ficou de fora das últimas duas partidas do Alvinegro por um incômodo na coxa direita. Por conta disso, Marçal teve a oportunidade de atuar na lateral esquerda e deu conta do recado. No entanto, ainda não está confirmado se Cuiabano voltará ao time titular, isso porque Artur Jorge só confirma os 11 iniciais poucas horas antes do início das partidas.

Já no ataque, não restam dúvidas. A titularidade do quarteto Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho é certa.