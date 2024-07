Não tem mais desculpa

Enfim, acabou o pesadelo. Após mais de um mês desfalcado do quarteto de uruguaios por causa da Copa América, o Flamengo terá Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña de volta para não deixar o Botafogo disparar na liderança do Brasileirão. A primeira missão dos estrangeiros no retorno ao Brasil é bater hoje o Criciúma, às 16h, no Mané Garrincha.

Na ausência dos uruguaios, o Rubro-Negro até surpreendeu e conseguiu se manter na disputa pelo título, e só não continuou na ponta porque tropeçou nas duas últimas rodadas, contra Cuiabá (1 a 1) e Fortaleza (derrota por 2 a 1). Agora, Tite pode contar com força máxima para acabar com a sequência negativa e seguir próximo do líder — a diferença para o Bota é de cinco pontos, mas o Fla tem um jogo a menos.

De quebra, o Mengão ainda ganhou o reforço de Everton Cebolinha, desfalque nos últimos seis jogos por causa de uma lesão no quadril. Com isso, pode entrar em campo com a escalação considerada ideal — ou quase isso. Dos gringos que disputaram a Copa América, apenas Varela e Viña não começarão como titulares.

Por outro lado, Tite tem dois desfalques: Allan, suspenso, e Bruno Henrique, que se recupera de entorse no tornozelo direito.