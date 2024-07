Mirassol vence a primeira fora de casa em noite de protestos e tensão em Curitiba

Em uma partida marcada pela tensão antes mesmo de começar, o Mirassol foi efetivo e conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Couto Pereira, o time paulista venceu o Coritiba por 1 a 0 em jogo válido pela 16ª rodada na noite desta sexta-feira.

Diante de um time que vinha de quatro jogos sem vencer - agora são cinco - a torcida protestou contra o Coritiba antes mesmo de o jogo começar. Durante a partida, soltou gritos de 'vergonha' e 'olé', além de se revoltar contra a SAF do clube e pedir a saída do técnico Fábio Mathias. O último triunfo do Coritiba aconteceu por 1 a 0 sobre o América-MG, em casa, pela 11ª rodada.

O Mirassol, que não tinha nada com isso, marcou o gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo, com João Victor, de cabeça. Com isso, sobe para quinta colocação, com 25 pontos e cola no G-4 - zona de acesso.

Apontado como um dos times postulantes ao acesso antes de começar a Série B, o Coritiba permanece na zona intermediária, na 11ª colocação, com 20 pontos.

O Coritiba dominou as ações no início, mas se mostrava muito nervoso em campo e, assim, foi pouco objetivo ameaçando pouco o time paulista. O clima ficou ainda mais pesado aos 21, quando o time da casa vacilou na saída de bola, o Mirassol chegou no contra-ataque com Delattore pela esquerda. Ele cruzou e Benevenuto quase marcou contra. Imediatamente após o lance, a torcida começou a soltar o grito 'vergonha' para o time.

Com jogadores mais técnicos no meio de campo, o Mirassol aproveitou a tensão no estádio e criou as melhores chances do primeiro tempo, mas parou no goleiro Pedro Morisco com Lucas Ramon e Isaque. No final do primeiro tempo, o time da casa teve a chance de abrir o marcador com Negueba que tentou encobrir Alex Muralha, mas o goleiro do Mirassol salvou com um tapa na bola.

O time paranaense subiu as linhas de marcação e se lançou ao ataque no segundo tempo, mas desta vez mais organizado. Com isso, a torcida deu um tempo nas críticas e passou a apoiar o time que assustou o goleiro Alex Muralha por duas vezes. Na melhor delas, Vini Paulista roubou a bola, saiu na frente do goleiro, mas bateu em cima de Muralha.

Com a entrada de Éberth no lugar de Morelli, o Coritiba mudou sua estratégia e passou a alçar bola na área para o atacante. A estratégia, porém, não deu certo.

Aos 33, após falta cobrada pela direita por Danielzinho, o zagueiro João Victor apareceu atrás da marcação e marcou de cabeça. O ambiente que já era de tensão com o empate, ficou pior com a torcida vaiando e protestando contra jogadores e diretoria.

O Coritiba pressionou, mas não teve competência para buscar o empate e amenizar a pressão e as críticas. Deixou o campo debaixo de vaias e gritos de protestos.

Na próxima rodada, o Coritiba entra em campo já na segunda-feira contra o Santos, às 20h, na Vila Belmiro. O Mirassol tem compromisso um dia depois, na terça-feira, contra o Avaí, às 20h, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 MIRASSOL

CORITIBA - Pedro Morisco; Marcelo Benevenuto (Matheus Bianqui), Maurício Antônio e Bruno Melo; Natanael (Jhonny), Morelli (Éberth), Sebastian Gómez, Vini Paulista (Figueiredo) e Rodrigo Gelado (Jamerson); Robson e Lucas Ronier. Técnico: Fábio Matias.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Lucas Gazal e Zeca; Gabriel, Danielzinho, Isaque (Marquinhos) e Chico Kim (Bruno Matias); Negueba (Quirino) e Dellatorre (Wanderson). Técnico: Mozart.

GOL - João Victor, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bianqui e Morelli (Coritiba); Lucas Ramon, Gabriel e Lucas Gazal (Mirassol).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 182.410.00.

PÚBLICO - 12.149 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).