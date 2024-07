Flamengo pega Criciúma em Brasília de olho na reabilitação para seguir na briga pela liderança

Sem vencer há dois jogos, o Flamengo precisa da reabilitação para não ficar muito atrás da briga pela liderança e até não perder uma vaga no G-4 do Brasileirão. Com estes objetivos entra em campo neste sábado, às 16h, diante do Criciúma, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), porque o gramado do Maracanã, no Rio, passa por reforma.

O Flamengo aparece na terceira colocação na tabela com 31 pontos, porém, com um jogo a menos do que os líderes. Está cinco atrás do líder Botafogo, que tem 36, e dois atrás do Palmeiras, segundo colocado com 33. Mas nos últimos jogos se deu mal no Maracanã, ao empatar com o Cuiabá (1 a 1) e perder para o Fortaleza (2 a 1).

O técnico Tite, enfim, poderá ter praticamente todo o elenco à disposição para armar o time considerado ideal. Os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela retornaram após defenderem seu país na Copa América e estão aptos para jogar.

Os dois meio-campistas, inclusive, serão titulares ao lado de Erick Pulgar e Gerson, no 'quadrado mágico' rubro-negro. Os dois laterais seguirão como opções no banco de reservas, já que Tite deve manter Ayrton Lucas, na esquerda, e Wesley, na direita, como titulares.

Everton Cebolinha se recuperou de uma lesão no quadril e tem tudo para começar jogando na vaga de Bruno Henrique, fora por uma entorse no tornozelo direito. O volante Allan, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, é baixa.

Gabigol deve ser opção no banco porque a Corte Arbitral do Esporte - CAS - oficializou nesta sexta-feira a anulação parcial do processo, com isso manteve o efeito suspensivo do atleta. A defesa alega que o atleta não poderia ser penalizado pela falta de um julgamento final.

O Criciúma também vive um jejum de vitórias, mas está na parte debaixo da tabela. Sem vencer há três jogos, é o 14º colocado com 17 pontos e está dois na frente do Corinthians, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, inclusive, perdeu para o próprio time paulista por 2 a 1.

O técnico Claudio Tencati será obrigado a fazer mudanças. O meia Matheusinho, artilheiro do time com cinco gols, sofreu uma lesão na musculatura da posterior da coxa direita e é desfalque. Tanto que já voltou para Criciúma para tratar a lesão.

Por outro lado, o lateral-direito Jonathan foi liberado pelos médicos após se recuperar de uma lesão na coxa e encontrou os demais companheiros em Brasília. De qualquer forma, ele deve ser opção para o segundo tempo.

A tendência é que Marcelo Hermes seja deslocado para o meio-campo, fazendo dupla no lado esquerdo com Trauco. No ataque sempre fica a dúvida pela presença de Bolasie ou Arthur Caíke.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRICIÚMA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Newton, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Bolasie (Arthur Caíke). Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).