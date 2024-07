Segovinha dá adeus ao Botafogo para jogar nos Emirados Árabes Unidos

O Botafogo aceitou uma proposta de empréstimo do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo meia-atacante Matías Segovia, que deixará o clube logo após ter sido reintegrado ao elenco pelo técnico Artur Jorge.

O atleta de 21 anos retornou no final de maio de empréstimo para o clube belga Molenbeek, também gerido por John Textor, dono da SAF da equipe carioca. Na Bélgica, o paraguaio atuou apenas sete vezes, deu um passe para gol, porém, não conseguiu evitar o rebaixamento de sua equipe para a segunda divisão.

Segovinha não foi relacionado pelo técnico Artur Jorge para nenhuma partida do Botafogo desde 10 de julho, quando abriu a janela de transferências internacionais para o futebol brasileiro.

O jogador se despediu dos companheiros e viajará nos próximos dias para conhecer o novo time, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia e comandado pelo argentino Hernán Crespo.

Promessa do futebol paraguaio, Segovia foi um dos destaques da arrancada do Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado e virou xodó da torcida, mas caiu de rendimento, juntamente com a equipe, na reta final da competição e perdeu espaço.

Sem Segovinha, o Botafogo defende a liderança do Brasileiro nesta 18ª rodada.