Flick elogia garotos, mas pede a contratação de jogador decisivo ao Barcelona

Apesar da expectativa criada em torno de suas jovens promessas, como o atacante Lamine Yamal, de 17 anos, protagonista do título da Espanha na última Eurocopa, o Barcelona precisa abrir o cofre para conseguir competir em condições de igualdade com o rival Real Madrid, campeão europeu e ainda mais poderoso com nomes como Mbappé e Endrick.

Essa é a visão do novo técnico da equipe catalã, Hansi Flick, que, em entrevista aos canais oficiais do Barcelona, pediu a contratação de pelo menos um nome de peso para liderar os garotos.

"Temos que trazer um jogador que possa vencer jogos, mas também temos jovens jogadores a quem temos de ajudar para que possam melhorar", afirmou o treinador. "Queremos aumentar a qualidade da equipe e isso é o mais importante."

Nomes como Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, Wendel, do Zenit, e Nico Williams, outro destaque da seleção espanhola na Eurocopa, estão na mira do clube, mas, diferentemente do maior rival, nenhum reforço foi anunciado.

"Queremos dar tudo o que temos para levar este clube ao próximo nível. Faremos todo o possível", disse o treinador alemão.

Dos seis atletas contratados no último ano, apenas Gündogan encerrou a temporada em alta com a torcida. João Cancelo, João Félix, Iñigo Martínez, Vitor Roque e Oriol Romeu não corresponderam em campo e podem até ser negociados.

Flick entende que o momento financeiro do clube não é dos melhores e demonstrou sintonia com o diretor esportivo Deco, que aposta nas categorias de base.

"O que vi no primeiro treino é incrível. Tenho que agradecer a La Masia porque a forma como desenvolvem os jogadores é incrível. Normalmente quando jogadores internacionais ou experientes estão fora e você traz jogadores jovens, a qualidade cai um pouco, mas isso não acontece aqui. É muito bom vê-los melhorando", afirmou Flick.