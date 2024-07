Norris e Piastri festejam fim do jejum da McLaren na 1ª fila e esperam repetir dobradinha no GP

Depois de conquistar a primeira dobradinha no grid de largada desde que a dupla Lewis Hamilton e Jenson Button saiu à frente dos rivais no GP do Brasil, há 12 anos, a McLaren mostrou que pode sonhar alto neste resto de temporada. O primeiro passo é tentar repetir o resultado do treino de classificação no GP da Hungria de Fórmula 1, neste domingo, às 10h (horário de Brasília), e ameaçar o reinado recente da Red Bull.

"É a primeira dobradinha da McLaren no grid em muito tempo, então estou muito feliz. Claro que quando você perde a pole por 0s02 pensa em todas as pequenas coisas que poderia ter feito melhor, mas é um resultado incrível para a equipe", afirmou o australiano Oscar Piastri, que por muito pouco não conseguiu a primeira pole position de sua carreira. Ele largará atrás do companheiro de equipe Lando Norris. "Muitos pontos estão na mesa. Claro que quero assumir a liderança, mas temos os dois carros na primeira fila e temos uma grande tarefa pela frente para tentar vencer este campeonato como equipe", disse o australiano.

Norris, por sua vez, festejou seu bom desempenho nos treinos e a primeira posição no grid do circuito de Hungaroring, em Budapeste. "Chegamos ao fim de semana confiantes de que poderíamos lutar pela pole e foi o que fizemos. Com dois carros na primeira fila, podemos controlar a corrida. Espero vencer, caso contrário, não será um bom dia", disse Norris, que depois de conquistar sua segunda pole position nesta temporada, agora busca a segunda vitória. O britânico, que ficou no topo do pódio em Miami (EUA), ocupa a vice-liderança no Mundial de pilotos, com 171 pontos, 84 atrás do líder Max Verstappen.

Embora lidere o campeonato com relativa folga, o piloto holandês tenta encerrar seu maior jejum de vitórias no ano, já que foi o quinto na Áustria e segundo na Inglaterra. Em terceiro no grid, Verstappen reconheceu o melhor momento da McLaren.

"Eu tentei. Durante todo o fim de semana estivemos um pouco atrás e foi o que aconteceu na qualificação. Não foi suficiente e é difícil dizer o que foi", comentou o atual tricampeão de Fórmula 1. "Gostaria de estar no topo da competição, mas sinto que estamos perseguindo e não recuo de uma luta."

A alegria dos pilotos da McLaren contrasta com a decepção da dupla da Mercedes. Vencedor na Inglaterra, Lewis Hamilton largará na quinta posição, após quase ter sido eliminado no Q2 do treino classificatório, enquanto George Russell, pole na última etapa, nem sequer passou do Q3.

"A culpa foi minha no começo. Não achei que iria chover de novo, então fiz uma volta inicial tranquila. No final, a pista estava mais rápida e nós não tínhamos combustível suficiente para terminar a sessão. Não sei como isso aconteceu. Foi um desastre total", lamentou Russell. "Será uma corrida difícil. Espero lutar pelo top 6, mas largar da 17ª posição não será fácil."