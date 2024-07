Hugo Calderano arruma as malas para Paris e comenta os desafios para a Olimpíada: 'Preparado'

Confiante em um grande resultado, o mesa-tenista Hugo Calderano, de 28 anos, já está com as malas prontas para deixar a cidade alemã de Ochsenhausen, onde mora, para ir para a disputa dos Jogos de Paris-2024. Sua chegada na capital francesa está prevista para segunda-feira.

O tênis de mesa será disputado entre os dias 27 de julho e 10 de agosto.

Calderano é o principal mesa-tenista do Brasil e entra na chave olímpica como o quarto cabeça de chave. É até hoje o único atleta da modalidade das Américas que chegou a ser número 3 do ranking mundial e, na Olimpíada de Tóquio, em 2021, foi quem chegou mais longe entre os latino-americanos, caindo apenas nas quartas de final.

"Acho que qualquer olimpíada tem muitos desafios, muita coisa que você pode esperar e outras que vão acontecer e que não eram esperadas. Por isso, é importante estar preparado para tudo, viver todos os cenários possíveis na sua cabeça", afirmou Calderano.

"Existe também o desafio interno de você se preparar e manter seu foco, mas acho que isso todos os jogadores do topo estão acostumados a fazer. Então, acredito que tudo será decidido no detalhe. Será muito legal também jogar com torcida, principalmente depois dos Jogos de Tóquio, que foi sem público. Às vezes, sinto que participei só de uma Olimpíada, a do Rio, pois Tóquio foi muito diferente. Estou muito animado para participar de Paris", disse o brasileiro.

Fazem parte da equipe brasileira de tênis de mesa em Paris-24, além de Calderano, Vitor Ishiy, Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro, Leonardo Iuzuka, Bruna Alexandre e Laura Watanabe.