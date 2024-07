Maricá assume liderança da A2

O sabadão foi animado na Série A2 do Campeonato Carioca, que agora tem o Maricá como novo líder da competição. O Tsunami foi até o estádio Los Larios e não tomou conhecimento do Duque de Caxias, vencendo por 1 a 0, com gol de Pablo Thomaz. Com a derrota, o Tricolor da Baixada caiu para a vice liderança do torneio. Os dois times já estão garantidos na semifinal.

O Artsul recebeu a Cabofriense no estádio Nilvadão e foi perdeu por 2 a 1. Com o resultado, caiu para a lanterna.

Outro mandante que também não se deu bem na rodada foi o Serrano. No clássico petropolitano, a equipe recebeu o Petrópolis e perdeu por 1 a 0, no Atílio Marotti.

Já em Bacaxá, Araruama e Americano ficaram no 1 a 1. Esse ponto foi importante para o Americano tentar se manter na Série A2 do Cariocão.

O Araruama ainda tem chances remotas de conseguir se classificar para a semifinal, mas precisa vencer o Petrópolis e torcer contra o Audax-RJ.