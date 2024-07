Série D: mata-mata definido

Pela Série D do Brasileirão, dois clubes do Rio avançaram para a segunda fase, em busca do acesso. Já garantida na próxima etapa, a Portuguesa-RJ venceu o Ipatinga-MG, por 2 a 0, no Ipatingão, com gols de Hernane e Wandinho.

O líder do grupo, Nova Iguaçu, recebeu o Democrata-MG, no Laranjão, em venceu com autoridade, por 3 a 0. Marllon, Gustavo Apis e João Lucas marcaram.

Na fase mata-mata, a Lusa vai enfrentar o Mixto-MT, enquanto a Laranja Mecânica pega o CRAC-GO. Ambos vão decidir no Rio. As datas não foram definidas.