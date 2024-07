Gabigol ouve gritos de 'fica' e alfineta diretoria

Herói na vitória do Mengão, Gabigol foi o jogador mais ovacionado pela torcida e ouviu pedidos para ficar no Flamengo, mas o atacante garantiu que não depende apenas dele e falou sobre as promessas não cumpridas pela diretoria.

"A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo", afirmou.

"As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. Tenho entrado e buscado meu espaço, treinado bastante. Mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há cinco, seis meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não. Mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que mais quero. E como falei, muito feliz pelo gol. É sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo", completou o camisa 99 em entrevista à repórter do Premiere.