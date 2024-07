André e George desembarcam em Paris confiantes em medalha olímpica no vôlei de praia

O vôlei de praia sempre costuma somar resultados positivos ao Brasil em Jogos Olímpicos. E, se depender da confiança da dupla formada por André e George, o retrospecto positivo continuará em Paris-2024. Realizando grandes jogos no circuito, a parceria desembarcou na França com a confiança nas alturas.

"Eu estou bem ansioso para estrear aqui. É um sonho meu desde criança. Sempre acompanhei os Jogos Olímpicos, sempre acompanhei o vôlei de praia, e hoje estou aqui representando o Brasil", celebrou George.

Acreditando que podem superar, ele não escondeu a euforia. "Realmente acho que a ficha só caiu quando botei o pé aqui dentro mesmo. As expectativas são as melhores, a gente vem em um ano muito bom, muito consistente e espera fazer mais um pódio aqui em Paris", afirmou. "Vamos trazer essa força e confiança que tivemos o ano todo para voltar para casa com uma medalha."

Não menos empolgado, André também revelou euforia grande. O jogador ressaltou que a parceria vem trabalhando forte para fazer bonito em Paris e que lutará muito para voltar para casa com a medalha no peito.

"Está perto agora dos Jogos realmente, bate uma ansiedade, mas estou feliz também de ter finalmente chegado aqui depois de tanto tempo treinando", disse. "Não é um ciclo só treinando, é a vida inteira que a gente treina para chegar aqui e poder jogar esse torneio. Tem que aproveitar isso tudo aqui um dia e depois realmente focar no torneio, treinar, ir na arena, colocar o pé lá, e focar no nosso objetivo que é a medalha."