Vasco visita o Atlético-MG por feito inédito nos pontos corridos do Brasileirão

Embalado por uma sequência de vitórias não vista há muito tempo e em busca de feito inédito, o Vasco volta a campo para um duelo complicado com o Atlético-MG pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para frear o avanço cruzmaltino, os mineiros contarão com o apoio de sua torcida na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), neste domingo, às 16h.

Invicto há cinco jogos, o Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e chegou a quatro vitórias seguidas na elite nacional, o que não acontecia desde 2012, há 12 anos. Agora, buscará vencer cinco partidas em sequência pela primeira vez na 'era dos pontos corridos'.

A última vez que conseguiu isso foi em 1997, quando a competição tinha outro formato. Naquele ano, emplacou cinco triunfos seguidos três vezes durante o torneio e faturou seu terceiro título.

Com a recente campanha, o Vasco saltou para 23 pontos e está mais próximo do G-6 do que do Z-4 - zona de rebaixamento. Fora de casa, depois de seis derrotas iniciais, venceu as duas últimas. Além do Atlético-GO, fez 2 a 1 no Internacional.

A grande expectativa no Vasco é se dessa vez o técnico Rafael Paiva relacionará o meia Philippe Coutinho. Ele já estava regularizado para o duelo com o Atlético-GO, mas não viajou para aprimorar a parte física, assim como Payet, que se recuperou de lesão.

Se não forem relacionados, Praxedes deve ser mantido, embora JP seja opção. O volante Souza e o atacante Alex Teixeira, apresentados na sexta-feira, devem demorar um pouco mais para jogar.

Paiva não confirmou a presença dos reforços e elogiou o coletivo. "Os tabus são legais, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando. Acho que o caminho é esse, estou extremamente feliz. Sobre os reforços, o importante é tentar deixar o time organizado coletivamente. Quando acharmos que estão aptos, vão entrar."

Vivendo momentos de oscilação, o Atlético busca se firmar após dois jogos invicto. Na última rodada, empatou com o Juventude por 1 a 1 como visitante. Com 22 pontos, tem o mesmo objetivo que o Vasco: se aproximar do G-6.

Para isso, quer consolidar sua reação dentro de casa, já que venceu o São Paulo por 2 a 1 na última partida na Arena MRV. O triunfo aconteceu após cinco jogos sem vencer, sendo três empates e duas derrotas.

O técnico Gabriel Milito pode ter até três novidades. O zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Mariano estão liberados pelo departamento médico e podem ser relacionados. O volante Fausto Vera, recém-chegado do Corinthians, está regularizado e à disposição.

Battaglia volta de suspensão e deve formar dupla defensiva com Bruno Fuchs. Isso porque o lateral-esquerdo Guilherme Arana está suspenso e o zagueiro Junior Alonso, que reestreou como titular, será deslocado para o setor. O goleiro Everson, o meia Matías Zaracho e o atacante Alisson seguem em recuperação.

Com reforços e volta de jogadores lesionados, Milito admitiu um 'problema' para montar o time. "Agora está comigo esse bendito problema, de ter que deixar algum jogador bom ou muito bom no banco. Não podemos jogar com 12, 14 ou 15 jogadores. Mas eu prefiro isso ao que aconteceu no último mês, quando ficamos sem opções."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VASCO

ATLÉTICO - Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes; Adson, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).